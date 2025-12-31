Sucesos

Estos son los posibles móviles que estarían detrás del asesinato de ingeniero en San Carlos

La madre del joven lo halló sin vida dentro de su propiedad

Por Sebastián Sánchez
Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas de San Carlos.
Agustín Alonso Carvajal Benavides, de 34 años, fue asesinado a balazos en Aguas Zarcas de San Carlos.







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

