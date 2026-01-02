Sucesos

Año terminó con una nueva víctima colateral

Caso ocurrió en Esparza de Puntarenas.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
La escena del homicidio quedó bajo custodia policial mientras el OIJ inició la investigación correspondiente.
Uno de los tres homicidos que atendió el OIJ en el último día del 2025 ocurrió en Villa del Mar en Limón, un hombre de 28 años fue atacado con arma de fuego. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Víctima colateral PuntarenasMujer de Esparza fue última víctima colateral del 2025
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.