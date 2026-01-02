Año terminó con una nueva víctima colateral

Uno de los tres homicidos que atendió el OIJ en el último día del 2025 ocurrió en Villa del Mar en Limón, un hombre de 28 años fue atacado con arma de fuego.

Una mujer de 33 años se convirtió en la última víctima inocente del 2025, a causa de la violencia que azota al país desde hace más de tres años y que en el año que recién concluyó sumó cerca de 860 homicidios.

Según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Carolina Venegas estaba en un búnker cuando entre cinco y seis hombres llegaron al sitio y dispararon indiscriminadamente. Aunque el objetivo era un hombre que estaba en el sitio, ella fue la fallecida.

Ese hecho violento fue uno de los tres que atendió el OIJ el último día del año anterior. Vladimir Muñoz, subdirector general de la Policía Judicial, explicó que uno de los hechos ocurrió “en la localidad de Esparza, donde la víctima fue una mujer de 33 años, que estaba en un lugar donde se presume que se expenden drogas”; varios sujetos llegaron al lugar y la víctima colateral fue esta mujer.

Otros de los crímenes ocurrió en Villa del Mar de Limón, donde fue asesinado un hombre de 28 años, y el último hecho violento fue en Aguacaliente en Cartago, donde un presunto vendedor de drogas fue asesinado de múltiples disparos. “Posterior al homicidio, los agentes judiciales de Cartago realizaron un allanamiento en el cual se localizó droga, un arma de fuego también, lo que nos hace presumir y nos da la tesis de que se trata de un homicidio por drogas”, agregó Muñoz.

Según el jefe policial, las pugnas por drogas “no tienen descanso, los grupos criminales mantienen sus actividades y para ellos es indistinto si se trata de un día particular, un día festivo o lo que sea”, con tal de mantener el control de sus organizaciones y territorios.

En cuanto al violento arranque del 2026 en donde hubo cuatro asesinatos en el primer día del año, incluyendo un triple homicidio en Lindavista de La Unión de Cartago, el subdirector teme que se mantenga el comportamiento de los últimos tres años. “El año anterior finalizamos con una estadística similar al 2024, teníamos un promedio de 2,5 o 2,3 homicidios por día y en este caso pareciera que el primer día del año y el cierre del año se mantuvo esa dinámica, esperamos que esto no se repita, no podemos bajar la guardia”.

De los cerca de 860 homicidios ocurridos el año pasado, en 84 fueron víctimas colaterales, es decir, personas ajenas al conflicto o del objetivo de los sicarios; 81 mujeres perdieron la vida a causa de homicidios dolosos.

Posible muerte accidental

Este viernes 2 de enero, cerca del mediodía, se reportó otra muerte cuyas circunstancias están en investigación. El cuerpo de un hombre identificado por un familiar como Steven Padilla Duran fue encontrado semidesnudo en una alcantarilla ubicada en una quebrada en Batán de Matina.

Según trascendió, Padilla tendría cerca de dos días de haber sido reportado como desaparecido. La primera hipótesis es que el hombre se habría resbalado y se golpeó la cabeza al caerse.

El cuerpo de un hombre quien tenía dos días de desaparecido fue ubicado en una alcantarilla de una quebrada en Batán de Matina, Limón. (Foto: Reiner Monter/Foto: Reiner Montero)

Colaboró: Reiner Montero.