Año inició con triple homicidio en La Unión de Cartago

El OIJ allanó en diciembre ocho puntos en Lindavista de La Unión para detener a alias Turco, líder del grupo delictivo los Pollos, que provoca hechos violentos en esa zona de Cartago.

La violencia con que finalizó el 2025 se mantiene en el inicio del nuevo año. Cuando el 31 de diciembre ya se despedía, las autoridades policiales confirmaron el crimen de un hombre en Limón y apenas 24 horas después, tres asesinatos conmocionaron a una sencilla comunidad cartaginesa.

El triple homicidio se registró 05:45 p. m. de este jueves 1.° de enero, en calle Progreso, en Lindavista de Río Azul, en La Unión, a donde acudieron agentes de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El reporte preliminar detalla que dos hombres fueron asesinados dentro de una estructura que es usada para la venta y consumo de drogas, lo que se conoce como búnker, mientras que el tercer fallecido fue ubicado en unas gradas, cerca de ese inmueble.

A uno de los ofendidos lo identificaron como Dainer Alonso Vargas Ruiz, de 18 años, otro sería un menor de 17 años y del tercero aún se desconoce el nombre.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios sujetos llegaron hasta el búnker y dispararon en múltiples ocasiones. En el sitio los agentes judiciales recolectaron 23 indicios indicios balísticos.

Se investiga si los fallecidos tenían relación con un grupo criminal de la zona conocido como los Pollos, cuyo líder es un sujeto de apellidos Cano Flores, alias Turco, a quien agentes del OIJ intentaron detener el 17 de diciembre pasado tras ejecutar ocho allanamientos en Lindavista, no obstante, el sospechoso permanece en fuga.

Las autoridades judiciales atribuyen a la organización delictiva una serie de delitos como extorsiones, amenazas, tentativas de homicidio, homicidio y tráfico local de drogas. “Es un grupo que tiene bastantes años de estar operando“, explicó en esa ocasión Michael Soto, director interino del OIJ.

La principal hipótesis que se maneja sobre el primer homicidio múltiple del año es que pudo tratarse de un ajuste de cuentas, relacionado con disputas por drogas.