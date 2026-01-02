Sucesos

Año inició con triple homicidio en La Unión de Cartago

Al parecer, uno de los fallecidos era menor de edad

Por Christian Montero
17/12/2025, San José, Rio Azul, allanamientos en Linda Vista.
El OIJ allanó en diciembre ocho puntos en Lindavista de La Unión para detener a alias Turco, líder del grupo delictivo los Pollos, que provoca hechos violentos en esa zona de Cartago. (Jose Cordero/José Cordero)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

