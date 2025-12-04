Sucesos

Mujer murió tras recibir varios disparos durante discusión por una propiedad en Cartago

Víctima falleció en el Hospital San Juan de Dios, tras disputa por una propiedad en el sector de Lindavista, en La Unión

Por Juan Fernando Lara Salas
Cuatro hombres resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado en condición crítica la Hospital San Juan de Dios. Los otros tres fueron movilizados a la Clínica Marcial Fallas, dos urgentes y uno estable. (Foto: Cruz Roja)
El OIJ investiga la muerte de una mujer baleada durante una disputa por una propiedad en La Unión, Cartago. La víctima fue llevada al Hospital San Juan de Dios el miércoles por la noche. Foto: (Cruz Roja)







