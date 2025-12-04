Mujer murió tras recibir varios disparos durante discusión por una propiedad en Cartago

El OIJ investiga la muerte de una mujer baleada durante una disputa por una propiedad en La Unión, Cartago. La víctima fue llevada al Hospital San Juan de Dios el miércoles por la noche. Foto:

Una mujer identificada preliminarmente de apellido Legaspy de 50 años, murió la noche del miércoles, luego de ser atacada a balazos en medio de una discusión por una propiedad en el sector de Lindavista, en La Unión de Cartago, confirmó este jueves el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente se reportó alrededor de las 6 p. m., cuando la víctima llegó a una vivienda que, en apariencia, le pertenecía y que estaba siendo ocupada por otras personas.

De acuerdo con la versión preliminar recabada por los agentes, en el sitio se generó una discusión entre la mujer y los ocupantes del inmueble.

Durante el altercado, uno de los presentes habría sacado un arma de fuego y presuntamente le disparó en varias ocasiones, impactándola en la cabeza.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios, donde fue declarada fallecida alrededor de las 10 p. m. del miércoles.

El OIJ realizó el levantamiento del cuerpo en el centro médico y lo remitió a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que provocaron el homicidio.