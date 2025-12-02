Tres hombres murieron baleados entre la noche del lunes y madrugada de este martes

La Cruz Roja confirmó la muertes de tres hombres por ataques con arma de fuego en Puntarenas, Limón y Alajuela, durante la noche de este lunes y la madrugada de este martes. (imagen ilustrativa). Foto:

Tres hombres fueron asesinados a balazos entre la noche de este lunes 1.º de diciembre y la madrugada de este martes 2 de diciembre, según reportes preliminares de la Cruz Roja Costarricense.

Los hechos ocurrieron en diferentes puntos de Puntarenas, Limón y Alajuela. Y en los tres casos, los socorristas declararon sin vida a las víctimas en el lugar del homicidio.

El primer asesinato ocurrió a las 10:11 p. m. en Chacarita de Puntarenas, donde una unidad de soporte básico atendió a un joven de 20 años, quien presentaba múltiples impactos de bala. Al llegar, los paramédicos determinaron que no tenía signos de vida.

Veintinueve minutos después, a las 10:40 p. m., otra alerta movilizó a los cruzrojistas hasta Cieneguita, en Limón.

Allí valoraron a un hombre de 46 años, también atacado con arma de fuego. Pese a la rápida respuesta, el paciente fue declarado fallecido en el sitio por la gravedad de las heridas.

La tercera atención se reportó la madrugada de este martes. A la 1:40 a. m., una unidad de soporte básico se desplazó hasta La Guácima de Alajuela, donde un hombre de 35 años presentaba un impacto de bala en la cabeza.

Los socorristas confirmaron que tampoco contaba con signos vitales.

Las circunstancias de cada caso quedarán ahora bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que deberá determinar móviles y responsables.