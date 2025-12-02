Sucesos

Tres hombres murieron baleados entre la noche del lunes y madrugada de este martes

Víctimas fueron asesinadas a balazos en Puntarenas, Limón y Alajuela

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Cruz Roja imagen ilustrativa
La Cruz Roja confirmó la muertes de tres hombres por ataques con arma de fuego en Puntarenas, Limón y Alajuela, durante la noche de este lunes y la madrugada de este martes. (imagen ilustrativa). Foto: (Cortesía Cruz Roja/Cortesía Cruz Roja)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidios Costa RicaMuertes por arma de fuegoCruz RojaChacarita PuntarenasCieneguita LimónLa Guácima Alajuela
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.