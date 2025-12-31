Violencia no da tregua: asesinan a hombre de 28 años en Limón

A pocas horas de que finalice el 2025, la violencia volvió a golpear el país, esta vez en Limón, donde un hombre de 28 años falleció tras ser atacado a balazos, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el informe preliminar de la Benemérita, el homicidio ocurrió alrededor de las 3:02 p. m. de este miércoles 31 de diciembre, en el sector de Villa del Mar.

La víctima presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y el tórax, y fue declarada fallecida en el sitio.

Por el momento, se desconoce la identidad del hombre, así como las circunstancias de lo sucedido.

La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes para proceder con el levantamiento del cuerpo y la investigación respectiva.

Según el más reciente reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), este caso se convertiría en el homicidio número 170 en la provincia de Limón. A nivel nacional, el país cerraría el año con más de 850 homicidios.