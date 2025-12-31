Crímenes

Violencia no da tregua: asesinan a hombre de 28 años en Limón

Un hombre de 28 años murió tras recibir disparos en la cabeza y el tórax, en Limón.

Por Yucsiany Salazar
La escena del homicidio quedó bajo custodia policial mientras el OIJ inició la investigación correspondiente.
La escena del homicidio quedó bajo custodia policial mientras el OIJ inició la investigación correspondiente. (Cortesía/Cortesía)







