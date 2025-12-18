Sucesos

El OIJ busca a alias Turco, líder de banda que amenazó con AK-47 de guerra a dos investigadores

Policía ejecutó ocho allanamientos este miércoles.

Por Christian Montero
Un sujeto de apellidos Cano Flores, alias Turco, presunto líder de la banda los Pollos, es buscado por homicidio y otros delitos.
Un sujeto de apellidos Cano Flores, alias Turco, presunto líder de la banda los Pollos, es buscado por homicidio y otros delitos. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







