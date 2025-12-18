El OIJ busca a alias Turco, líder de banda que amenazó con AK-47 de guerra a dos investigadores

Un sujeto de apellidos Cano Flores, alias Turco, presunto líder de la banda los Pollos, es buscado por homicidio y otros delitos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Tres Ríos, ejecutó este miércoles ocho allanamientos, seis en Lindavista de Río Azul en La Unión y otros dos en San José, relacionados con una estructura criminal asentada ese territorio de la provincia de Cartago y que es conocida como Los Pollos, cuyo líder es un sujeto de apellidos Cano Flores, alias Turco.

A los sospechosos los investigan por extorsiones, amenazas, tentativas de homicidio, homicidio y tráfico local de drogas. “Es un grupo que tiene bastantes años de estar operando y estamos ejecutando esto para tratar de retornar con la tranquilidad de este territorio”, explicó el director adjunto del OIJ, Michael Soto.

Según el informe preliminar, a la estructura delictiva le siguen once causas ocurridas entre febrero de 2024 y diciembre de este año. El homicidio atribuido a la organización ocurrió en agosto anterior en Calle Valderramos, en Lizanías de Lindavista, lugar donde falleció un hombre de apellido González, de 39 años, quien estaba en vía pública cuando fue interceptado por un sujeto que le disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga.

Agentes judiciales tomaron varias alamedas en Lindavista de La Unión en busca de miembros de la banda los Pollos. (Jose Cordero/José Cordero)

Producto de las acciones judiciales fueron detenidos dos sospechosos, uno de ellos es oficial de la Fuerza Pública, “que en apariencia utilizó un sistema policial para hacer una consulta para la estructura criminal y por eso lo estamos deteniendo”, agregó Soto.

La Policía Judicial también atribuye a la banda una amenaza con fusil AK-47 en contra de dos agentes del OIJ, ocurrida en diciembre de 2023 mientras los oficiales se movilizaban por Lindavista. “Efectivamente es el mismo grupo conocido como Los Pollos, liderado por este sujeto alias Turco, al cual estamos tratando de localizar para detenerlo y presentarlo al juez correspondiente” puntualizó el director adjunto del OIJ.

Entre las dificultades que enfrentó la policía para detener a los miembros de la organización criminal fueron la gran cantidad de pasillos y alamedas pequeñas, con muchas gradas que favorecieron el escape de los sospechosos “además que cuentan con la ayuda de los vecinos que les avisan cuando la policía está desplazándose hasta este territorio” lamentó Soto.

Tras el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego, pequeñas cantidades de drogas y otras evidencias.