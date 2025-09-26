‘Parece un sueño’, escribió una de las víctimas del doble homicidio en Quepos poco después de llegar a Costa Rica

Ruediger Schickhaus, de origen alemán, y Manuela Daxer, originaria de un pequeño pueblo al sur de Salzburgo, Austria, fueron encontrados sin vida y enterrados en el patio de la casa a la que se habían mudado en Quepos en junio de 2022.

“Llevamos dos semanas en nuestro nuevo hogar. Todavía parece un sueño”, escribió Schickhaus en su cuenta de Facebook el 19 de junio de ese año, cuando la pareja apenas comenzaba su vida en el país.

Imágenes compartidas por Schickhaus muestran el sitio: una amplia propiedad con una casa de fachada blanca en una colina, rodeada de naturaleza, con senderos de lastre y cercana a un río. “El verdadero sueño costarricense. Pura vida”, comentó una persona en la publicación.

La pareja planeó su llegada a Costa Rica con anticipación. Schickhaus, por ejemplo, trabajó como oficial del Ejército Alemán y después como profesional de tecnología en diversas empresas.

Los extranjeros se mudaron a la vivienda en junio de 2022. (Facebook/Redes sociales)

Tras 38 años laborando y con la llegada de la pandemia y el teletrabajo, recuerda haber pensado si eso era lo que quería para el resto de su vida. “Mi decisión fue: ‘NO’“, escribió en un blog, en el que la pareja documentó su proceso para migrar.

Fue entonces cuando decidieron buscar una casa en Costa Rica. Vendieron su apartamento en Múnich, neumáticos de invierno, vasos y jarrones de cristal de plomo, electrodomésticos y vajillas para iniciar una nueva vida.

Tras varios meses de búsqueda, se decidieron por la casa blanca en la colina. Llegaron en junio oficialmente, acompañados de sus cuatro perros: Brian, Lucky, Shaba y Bella.

“No tengo código postal ni nada. Conduce dos kilómetros al este desde la iglesia católica y verás una gran casa blanca. Si alguna vez se nos ocurre pintar la casa de morado, tendremos que cambiar de dirección”, bromeó sobre la primera vez que llegó a la vivienda.

Imágenes compartidas por la pareja muestran parte de la propiedad, en Quepos. (Facebook/Redes sociales)

Violento homicidio

El sueño de la pareja, ya en retiro, se truncó el pasado lunes 22 de setiembre, cuando una denuncia confidencial indicó que había un asalto en curso en la vivienda de los extranjeros.

Un equipo de la Policía Judicial se desplazó al lugar, pero al llegar no había nadie.

Al revisar el perímetro, los agentes ubicaron un montículo de tierra que había sido removido recientemente, del cual emanaba un olor propio de restos humanos. Fue entonces cuando los oficiales sospecharon de que podría tratarse de una investigación por homicidio. Así lo informó Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos. (OIJ/Cortesía)

Luego de que uno de los canes especializados en detección de restos humanos dio positivo, especialistas escavaron por varios horas y fue entonces cuando hallaron a la pareja.

El pasado 25 de setiembre, la Policía Judicial confirmó que Manuela Daxer presentaba tres heridas de bala y su esposo tenía al menos una herida por proyectil de arma de fuego.

Agentes judiciales realizaron una inspección a profundidad de la casa y hallaron varias manchas de sangre en las habitaciones, huellas plantares e incluso se observaron presuntos intentos de limpiar la escena del crimen.

Según explicó el director de la Policía Judicial, la cocina estaba mojada, lo que hace sospechar que alguien intentó ocultar el hecho violento que ocurrió en la vivienda.

Todavía no hay personas detenidas por este caso, ni ha trascendido si hubo robos en la propiedad.