Doble homicidio en Quepos: medios extranjeros reaccionan y Austria alerta a sus ciudadanos

Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos.

Luego del asesinato del alemán Ruediger Schickhaus y la austriaca Manuela Daxer en Quepos, la noticia se difundió rápidamente en medios europeos. “Asesinato en el paraíso”, tituló una nota el periódico austriaco Kronen la mañana de este viernes, tras varios días de cobertura sobre los detalles más recientes del doble homicidio.

El medio también destacó que Costa Rica es un destino turístico popular por su estabilidad política y alto nivel de vida, en comparación con otros países. También reprodujo información del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se precisa que el país es generalmente seguro, aunque advierte sobre el aumento de la delincuencia y los robos en algunas regiones.

Tras el asesinato de la pareja, el periódico recomendó a sus lectores apegarse a las directrices de la Cancillería austriaca, que solicita a los turistas ser precavidos y consultar periódicamente la información más reciente sobre la seguridad en el país.

Precisamente, al revisar la página electrónica de ese despacho, se cita que la tasa de homicidios y los delitos violentos han crecido en Costa Rica, principalmente por el crimen organizado y el tráfico de drogas, aunque hasta la última actualización, en agosto, ningún visitante se había visto afectado.

El ministerio advierte que en San José y en ciudades portuarias como Limón y Puntarenas la situación de seguridad ha empeorado considerablemente en los últimos años.

Se reporta riesgo de robos y atracos tanto en las urbes como en los parques nacionales más concurridos; “los autores suelen ser muy violentos”, dice la entidad, que recomienda especial precaución en centros turísticos como Cahuita y Puerto Viejo, Limón; en rutas como el puente sobre el río Tárcoles, entre Jacó y Quepos, en la zona de Moín y Limón, en las playas del oeste y noroeste, y en las carreteras de acceso al aeropuerto.

La Cancillería indica que la posesión y el uso de armas de fuego han aumentado significativamente y aconseja no oponer resistencia ante un ataque bajo ninguna circunstancia. Asimismo, invita a los ciudadanos a mantener siempre los vidrios de los vehículos cerrados y a no detenerse nunca en carretera ante accidentes o averías.

“A nivel internacional nos va a afectar”

El pasado 24 de setiembre, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, indicó a La Nación, que el doble homicidio en Quepos afectaría la imagen del país en nivel internacional.

“Sí nos va a afectar, recordemos que los alemanes es un grupo bastante fuerte que viene a vacacionar a Costa Rica. Significan una gran cantidad de turistas que vienen al país, y esto evidentemente va afectar de alguna forma”, dijo cuando no había trascendido que la pareja fallecida estaba conformada por una ciudadana austriaca y su compañero alemán.

En 2024, la llegada de turistas desde Europa sumó 428.637 visitantes, una disminución del 0,8% en comparación con 2023, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Alemania encabezó la lista de los principales países europeos emisores ese año, seguido por Francia, Reino Unido, España y Países Bajos.