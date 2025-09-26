Sucesos

Doble homicidio en Quepos: medios extranjeros reaccionan y Austria alerta a sus ciudadanos

En apariencia, la pareja fue asesinada durante un asalto a su vivienda en Quepos. Ambos fueron enterrados en el patio de su casa y tenían múltiples heridas de bala

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos.
Los restos de los extranjeros fueron enterrados a escasos metros de su vivienda en Quepos. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
QueposAustriaCosta RicaMinisterio de Relaciones ExterioresAlemania
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.