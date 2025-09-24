Pareja de alemanes hallada sin vida en Quepos tenía las manos atadas: OIJ revela nuevos detalles del caso

La pareja de alemanes, de entre 58 y 60 años, que fueron encontrados sin vida y enterrados en el patio de su propia casa, en la finca Cerros, en el cantón de Quepos, tenían las manos atadas y estaban en estado de descomposición. Las autoridades hallaron los cuerpos la noche del martes, luego de recibir una alerta sobre un presunto asalto en la vivienda.

La mañana de este miércoles, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que los extranjeros tenían residencia en Costa Rica, aunque registraban salidas intermitentes en los últimos años. La pareja ingresó al país por última vez el pasado 3 de setiembre.

La primera alerta sobre el caso ingresó el lunes, cuando una denuncia confidencial indicó que había un asalto en curso en la vivienda de los alemanes. Un equipo de la Policía Judicial se desplazó al lugar, pero al llegar no había nadie en la propiedad.

Al revisar el perímetro, los agentes ubicaron un montículo de tierra que había sido removido recientemente, del cual emanaba un olor característico de restos humanos. Fue entonces cuando, según Zúñiga, los oficiales sospecharon de que podría tratarse de una investigación por homicidio.

Los agentes custodiaron la vivienda, movilizaron al sitio a peritos forenses y a la unidad canina. Cerca de la 1 p. m. realizaron una inspección a profundidad de la casa y hallaron varias manchas de sangre en las habitaciones, huellas plantares e incluso se observaron presuntos intentos de limpiar la escena del crimen.

Según explicó el director de la Policía Judicial, la cocina estaba mojada, lo que hace sospechar que alguien intentó ocultar el hecho violento que ocurrió en la vivienda. Por su parte, los canes especializados en la detección de restos humanos fueron desplazados al montículo de tierra y allí dieron positivo.

“Es una prueba inequívoca de que hay restos humanos”, afirmó Zúñiga. Los cuerpos estaban ya en un estado de descomposición y parcialmente envueltos en una bolsa, según el jerarca.

Durante este miércoles, el OIJ cerrará la casa para realizar pruebas con luminol y determinar la dinámica de los hechos. Además, se analizará la vivienda en busca de faltantes de joyas o dinero, que podría ayudar a esclarecer el móvil del crimen.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para determinar la causa de muerte y la identidad de las víctimas. Por el momento, se desconoce si los extranjeros tenían heridas de arma blanca, de fuego o señales de estrangulación.