Visitación turística se eleva en noviembre, pero acumulado anual sigue negativo

La visitación de turistas aumentó con fuerza en noviembre respecto al mismo mes del año previo, lo que suavizó la caída acumulada.

Entre enero y noviembre, la llegada de visitantes internacionales volvió a caer respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Los datos del Instituto muestran una disminución del 0,6% en la llegada de extranjeros a Costa Rica por turismo durante estos 11 meses del año, considerando todas las vías de ingreso, a pesar de un fuerte repunte en la visitación para noviembre.

Hasta noviembre pasado, se registraron 2.596.848 llegadas internacionales de turistas por todas las vías, 16.522 visitantes menos que los 2.613.370 que ingresaron durante el mismo período del año pasado.

La información oficial refleja que la visitación acumulada cayó en los tres mercados clave para el país: Estados Unidos, Canadá y Europa, que en conjunto representaron el 81% del total de foráneos que ingresaron al país por turismo.

El número de llegadas desde Estados Unidos descendió de 1.458.912 personas en esos once meses del 2024, a 1.446.663 en el mismo período de este año, lo que representa una caída acumulada del 0,8%.

La visitación del mercado canadiense disminuyó con más fuerza, un 1,6%, al pasar de las 235.192 llegadas entre enero y noviembre del 2024, a 231.525 en el mismo período de este 2025.

Por su parte, las llegadas internacionales procedentes de Europa bajaron un 4%, al pasar de 436.057 entre enero y noviembre de 2024, a 418.432 este año. Este mercado suma dos meses consecutivos con incrementos, aunque el acumulado sigue a la baja.

Vía aérea

Por la vía aérea, principal forma de ingreso de los turistas a Costa Rica, la visitación se redujo en 0,4%, al pasar de 2.383.051 visitantes en los primeros once meses del año pasado a 2.373.052 este 2025.

El aeropuerto Juan Santamaría reportó la llegada de 1.582.321 viajeros, entre enero y noviembre de 2025, lo que implica una caída del 1,3% frente a los 1.602.548 del mismo lapso de 2024, según las estadísticas del ICT.

Mientras, en el Daniel Oduber se contabilizaron 790.076 arribos entre enero y noviembre de este 2025, 10.121 menos frente a las 779.955 personas que ingresaron en el mismo periodo del año pasado.

Mes fuerte

Esta tendencia se mantiene a pesar de que la visitación de turistas aumentó con fuerza en noviembre respecto al mismo mes del año previo, ya que registró un crecimiento del 12%. Además, en octubre, la variación mensual también fue positiva, de 5,3%.

El fuerte repunte a inicios de la temporada alta del turismo suavizó la caída acumulada, que para octubre era del 1,8%. En dicho mes arribaron 247.387 turistas, aumentando en comparación con los 220.839 del mismo lapso de 2024, de acuerdo con los registros del ICT.

“Las cifras turísticas del mes de noviembre fueron muy positivas. Durante el penúltimo mes del año se registraron aumentos significativos en algunos de nuestros principales mercados emisores de turistas”, explicó William Rodríguez, ministro de Turismo.

El jerarca señaló que diciembre es el primer mes completo de la temporada alta, por lo que constituye un momento “clave y estratégico” para todo el sector turístico costarricense.