Visitación turística a Costa Rica sigue cayendo; solo tres regiones aumentaron el envío de viajeros

Costa Rica contabilizó 2.349.461 llegadas internacionales de turistas entre enero y octubre del 2025.

Por Mónica Cerdas Gómez
Turista sobre una tabla de surf montando una ola en una playa costarricense, con un instructor al fondo vigilando su progreso.
Visitación turística a Costa Rica cayó un 1,8% durante los primeros 10 meses de este año. (Foto: Asociación de Instructores de Surf de Tamarindo)







