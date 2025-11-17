Visitación turística a Costa Rica sigue cayendo; solo tres regiones aumentaron el envío de viajeros

Visitación turística a Costa Rica cayó un 1,8% durante los primeros 10 meses de este año.

Entre enero y octubre del 2025, el número de llegadas internacionales de turistas al país (por todas las vías) cayó en comparación con el mismo período del año anterior, según cifras del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) publicadas este lunes 17 de noviembre.

Los datos exponen que Costa Rica contabilizó 2.349.461 llegadas internacionales de turistas a octubre, lo que implica una caída de un 1,8% respecto a las 2.392.531 registradas en el mismo período del 2024.

Las regiones que redujeron el envío de turistas hacia el territorio nacional fueron África (-21,6%), Oriente Medio (-8,1%), Asia y el Pacífico (-5,9%), Europa (-5%) y Norteamérica (-2,2%). Aun así, estos últimos dos mercados siguieron siendo los principales emisores de turistas hacia Costa Rica, con 1.607.882 llegadas desde Norteamérica y 373.758 desde Europa, según el ICT.

En contraste, Sudamérica, el Caribe y Centroamérica incrementaron la cantidad de viajeros hacia Costa Rica en relación con la contabilizada entre enero y octubre del 2024, siendo así los únicos mercados con crecimiento en el flujo turístico.

Noticia en desarrollo.