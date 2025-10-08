Tres rutas aéreas se despiden de Costa Rica, mientras otras tres llegan

Nuevas rutas iniciarán funciones en el país, otras fueron suspendidas.

En las próximas semanas, tres rutas áreas hacia y desde Costa Rica dejarán de funcionar, mientras otras tres empezarán operaciones.

Estas son las rutas que salen de operación:

La aerolínea colombiana Wingo anunció la suspensión de su ruta Bogotá–San José–Bogotá a partir del 28 de octubre .

Avianca anunció el cierre de la ruta San Juan, Puerto Rico—San José a partir del 24 de octubre.

La aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas anunció que en noviembre próximo suspenderá la ruta directa San José-São Paulo, Brasil. El último vuelo será el sábado 29 de noviembre

Estas son las rutas que entran en operación:

Costa Rica también verá nuevas rutas abrirse en los próximos meses:

Las ciudades de Vancouver y Winnipeg, en Canadá, tendrán conexión directa con Costa Rica en el aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia , Guanacaste . Los nuevos vuelos se iniciarán a partir del 12 de diciembre . La nueva línea aérea es WestJet .

A partir de diciembre, también comenzará operaciones la aerolínea de bandera canadiense Porter. La línea aérea tendrá vuelos directos hacia Liberia desde Toronto y Ottawa desde el 4 de diciembre, según informaron a finales de junio Guanacaste Aeropuerto y el ICT.

A inicios de julio, la aerolínea mexicana Viva anunció el lanzamiento de una nueva ruta directa que conectará la ciudad de Monterrey, México, con San José, en Costa Rica. El nuevo vuelo iniciará operaciones el próximo 30 de octubre.