El País

Tres rutas aéreas se despiden de Costa Rica, mientras otras tres llegan

País pierde conexiones a Sudamérica y el Caribe

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
En los próximos días tres rutas áreas a Costa Rica dejarán de funcionar, mientras otras tres iniciarán funcionamiento.
Nuevas rutas iniciarán funciones en el país, otras fueron suspendidas. (Fotomontaje con Chat GTP/Fotomontaje)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ICTaerolíneasrutas aéreasaperturascancelaciones
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.