Esta aerolínea suspenderá ruta en Costa Rica en los próximos días

Aerolínea colombiana Wingo cancela uno de sus vuelos entre Costa Rica y Colombia.

Una aerolínea internacional suspenderá en los próximos días una de sus rutas en Costa Rica.

Se trata de la aerolínea colombiana Wingo, que en su sitio web informa sobre la suspensión de la ruta Bogotá–San José–Bogotá, a partir del 28 de octubre.

La aerolínea cuenta actualmente con dos rutas en el país. Según el itinerario de vuelos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Wingo vuela al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría desde Bogotá y Medellín, con tres frecuencias semanales en cada una.

La aerolínea no brinda información sobre las razones de la suspensión.

Medellín se ha convertido en uno de los destinos más demandados por los costarricenses.

En marzo pasado, Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, afirmó a La Nación que los costarricenses son la quinta nacionalidad de turistas extranjeros que más llega a Medellín.

Wingo compite con Avianca por el mercado de viajeros entre Colombia y Costa Rica. Las dos aerolíneas que ofrecen vuelos directos hacia Bogotá y Medellín. Avianca también opera la ruta a Cartagena, que no cubre Wingo.

Wingo opera en 11 países de Latinoamérica, conectan con 22 ciudades y transportan cerca de 3,5 millones de pasajeros al año.

A finales de setiembre, Avianca anunció el cierre de la ruta San Juan, Puerto Rico—San José, Costa Rica, a partir del 24 de octubre.

Una semana antes, la aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas anunció que en noviembre próximo suspenderá la ruta directa entre San José de Costa Rica con São Paulo, Brasil, la cual operaba desde el 12 de noviembre del 2024.