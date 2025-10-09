Avianca suspenderá la ruta San José-Managua tras solo 6 meses de operación

Avianca anunció la suspensión de los vuelos directos entre Costa Rica y Nicaragua a partir del próximo 23 de octubre.

Avianca anunció la cancelación de la ruta entre San José y Managua a partir del próximo 23 de octubre. La ruta tenía cuatro frecuencias a la semana y se inauguró el pasado 11 de mayo, es decir, operará solo seis meses.

“Hemos decidido cancelar la ruta San José (SJO) – Managua (MGA), operada por Avianca Costa Rica S.A, el próximo 23 de octubre de 2025, fecha en la cual operará el último vuelo”, detalló la aerolínea en un comunicado, según publicó el medio nicaragüense Confidencial.

La aerolínea colombiana precisó que todos los pasajeros con reservas confirmadas serán reubicados a otros puntos de la red de la empresa.

La suspensión anunciada por Avianca es la segunda hacia el país después de que, el pasado 30 de setiembre, informara que a partir del 24 de octubre pondrá fin a la ruta San Juan, Puerto Rico - San José, Costa Rica.

LEA MÁS: Una aerolínea más suspenderá ruta a Costa Rica: vea cuál es

Adicionalmente, se unen al anuncio hecho por las líneas aéreas GOL y Wingo.

La aerolínea colombiana Wingo anunció la suspensión de su ruta Bogotá–San José–Bogotá a partir del 28 de octubre.

Mientras que la brasileña GOL Linhas Aéreas anunció que en noviembre próximo suspenderá la ruta directa San José-São Paulo, Brasil. El último vuelo será el sábado 29 de noviembre.