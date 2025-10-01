Una aerolínea más suspenderá ruta a Costa Rica: vea cuál es

Avianca ofrece la ruta aérea que conecta San José con San Juan, Puerto Rico, desde marzo pasado.

A seis meses de iniciar operaciones, una línea aérea anunció las que suspenderá una ruta hacia Costa Rica.

Avianca pondrá fin a la ruta aérea San Juan, Puerto Rico - San José, Costa Rica.

La aerolínea informó la suspensión de la ruta aérea a través de un correo electrónico dirigido a ciertos clientes con asientos reservados para esa ruta, según supo el medio de comunicación de Puerto Rico El Nuevo Día.

En la comunicación enviada a los viajeros, Avianca hizo referencia a que el cambio está relacionado “a una revisión de nuestra red de rutas”.

“Como parte de este análisis, suspenderemos de forma indeterminada la ruta San José (SJO)-San Juan (SJU) a partir del próximo 24 de octubre de 2025″, reza el correo electrónico al que El Nuevo Día tuvo acceso.

La semana pasada, la aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas anunció que en noviembre próximo suspenderá la ruta directa entre San José de Costa Rica con São Paulo, Brasil, la cual operaba desde el 12 de noviembre del 2024.

El último vuelo de Gol entre São Paulo y San José está agendado para el próximo sábado 29 de noviembre. Según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la aerolínea informó de que la decisión de cancelar esta operación responde a una “estricta” valoración de la rentabilidad de la ruta y valoraciones propias de la empresa.

Actualmente, Gol vuela esta ruta directa los martes, jueves y sábados.