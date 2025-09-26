Aerolínea suspenderá vuelos directos a Costa Rica a partir de noviembre

Gol operaba la ruta directa entre San José y São Paulo desde el 12 de noviembre del 2024.

Una aerolínea anunció este viernes 26 de setiembre que suspenderá, a partir de noviembre próximo, los vuelos directos hacia Costa Rica, ruta que opera desde el 12 de noviembre del 2024.

La línea aérea brasileña Gol Linhas Aéreas viajará, por última vez, entre San José de Costa Rica con São Paulo, Brasil, el próximo sábado 29 de noviembre.

Actualmente, Gol vuela esta ruta directa los martes, jueves y sábados.

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) comunicó que durante setiembre y octubre aún se mantienen programados 22 vuelos, para un total de 4.184 asientos.

De acuerdo con el ICT, la aerolínea informó de que la decisión de cancelar esta operación responde a una “estricta” valoración de la rentabilidad de la ruta y valoraciones propias de la empresa.

“Si bien lamentamos el cese de esta operación, valoramos que Gol manifestara su disposición a mantenerse abierta a explorar opciones futuras para reanudar una operación hacia Costa Rica. Mientras tanto, Brasil sigue siendo servido de forma eficiente por otras líneas aéreas latinoamericanas”, indicó el ICT.

El Instituto destacó que, de enero a agosto del 2025, se registraron 16.477 llegadas de turistas desde Brasil, lo que representó un incremento de 26,5%.

“Se observó un incremento en la llegada de turistas luego del inicio de operaciones de la aerolínea brasileña Gol en noviembre del 2024”, detalló el ICT.