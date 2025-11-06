El País

¡Ojo, viajeros! Recorte de vuelos en aeropuertos de Estados Unidos afecta estas 14 rutas a Costa Rica

Viajeros deben verificar el estado de sus reservas, pues los recortes incidirán directamente en la frecuencia de vuelos operados por aerolíneas

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
24/09/2025, Alajuela, Aeropuerto Juan Santa María, fallo de los radares del aeropuerto hace que se cierre el espacio aereo del país.
Al menos 14 aeropuertos estadounidenses tienen conexiones directas al aeropuerto internacional Juan Santamaría (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Recorte de vuelos FAAVuelos Costa Rica Estados UnidosItinerario ICTAeropuertos afectadosAeropuerto Juan Santamaría
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.