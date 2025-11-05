El Mundo

Debido a cierre gubernamental, Estados Unidos reducirá 10% de vuelos en 40 aeropuertos

El gobierno de Estados Unidos pidió a las aerolíneas cancelar vuelos desde el viernes para aliviar la falta de controladores aéreos durante el cierre gubernamental

EscucharEscuchar
Por AFP
Así lucía el área de ingreso a la terminal este 15 de noviembre en el Aeropuerto Daniel Oduber en Liberia. La terminal permanecerá cerrada este sábado 16 de noviembre. Fotografía: Cortesía
Estados Unidos entró este miércoles en su 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosShutdownCierre gubernamentalVuelos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.