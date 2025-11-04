El Mundo

El cierre gubernamental en Estados Unidos se encamina a un nuevo récord histórico

El “shutdown” en Estados Unidos alcanza su día 36 bajo el gobierno de Donald Trump, dejando a más de un millón de empleados sin sueldo y causando caos en el espacio aéreo.

El Capitolio de Estados Unidos con la bandera estadounidense ondeando frente a su cúpula, visto a través de una reja, en Washington D.C.
Los funcionarios que cumplen tareas “esenciales”, como los controladores aéreos o las fuerzas de seguridad, han debido seguir trabajando sin cobrar.







Donald TrumpEstados UnidosCierre gubernamentalShutdownRepublicanosDemócratasParálisis
