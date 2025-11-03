El Mundo

Análisis: Trump refuerza su control político y judicial en Estados Unidos

Un año tras su reelección, Trump refuerza su control político y judicial en Estados Unidos, mientras crecen las críticas por abuso de poder y deriva autoritaria.

Por AFP
Donald Trump dijo que evalúa realizar ataques terrestres en Venezuela contra cárteles del narcotráfico.
La reciente campaña de represalias contra sus opositores es quizás el ejemplo más flagrante del abuso de poder del presidente. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







