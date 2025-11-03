El Mundo

La Corte Suprema de Estados Unidos revisa los aranceles de Trump

La Corte Suprema analiza la legalidad de los aranceles de Donald Trump, eje de su política “Estados Unidos Primero”, con impacto en México, Canadá y China.

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump y su esposa en celebración de Halloween de la Casa Blanca.
Si el máximo tribunal considerara ilegales todos los aranceles de Trump, la administración podría recurrir a otras leyes para imponer aranceles del 15% durante 150 días. (JIM WATSON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosDonald TrumpCorte SupremaAranceles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.