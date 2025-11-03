Trump cree que los días de Maduro como presidente de Venezuela están contados

Donald Trump cree que los días del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, están contados.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que cree que los días del líder venezolano Nicolás Maduro están contados, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra el país sudamericano.

“Lo dudo. No lo creo”, declaró Trump al programa “60 Minutes” de la cadena CBS, al ser preguntado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela.

Sin embargo, al consultarle si los días de Maduro como presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

Maduro, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, asegura que Washington usa el tráfico de drogas como pretexto para “imponer un cambio de régimen” en Caracas y apoderarse del petróleo venezolano.

