Sucesos

Estados Unidos y China acuerdan reducir tensiones comerciales con recorte de aranceles y suministro de tierras raras

Donald Trump y Xi Jinping también acordaron en Busán compra de productos agrícolas y garantía de suministro de tierras raras

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano al salir tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, este 30 de octubre. Fotografía:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izq.), y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano al salir tras sus conversaciones en la base aérea de Gimhae, junto al aeropuerto internacional de Gimhae en Busan, este 30 de octubre. Fotografía: (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpXi JinpingAcuerdo comercialEstados UnidosChinaAranceles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.