Donald Trump dice que ordenó reiniciar pruebas de armas nucleares en Estados Unidos

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump dijo el miércoles que ordenó reiniciar las pruebas de armas nucleares en Estados Unidos “inmediatamente”, sin aportar mayores detalles.

La medida se produce después de que el líder ruso, Vladimir Putin, anunciara el miércoles la prueba de un dron submarino ruso con capacidad nuclear, en desafío a las advertencias de Washington.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he instruido al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.