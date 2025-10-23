El Mundo

Nadie lo detiene: Trump ordena demoler el Ala Este de la Casa Blanca para construir un polémico salón de baile

Tras anunciar que solo sería una parte, el presidente ordenó demoler toda el Ala Este; el costo del dorado salón nuevo llega a $300 millones presuntamente donados.

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva y AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró una cena ostentosa el 15 de octubre de 2025 para agradecer a multimillonarios y a las principales empresas por donar al nuevo salón de baile de $250 millones que está construyendo en la Casa Blanca.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró una cena ostentosa el 15 de octubre de 2025 para agradecer a multimillonarios y a las principales empresas por donar al nuevo salón de baile de $250 millones que está construyendo en la Casa Blanca. (PEDRO UGARTE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Casa BlancaAla EsteDemolición de Ala Este de Casa BlancaDonald Trumppatrimonio
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.