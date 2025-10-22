El Mundo

Estados Unidos atacó presunta ‘narcolancha’ en el Pacífico

Militares de Estados Unidos mataron a dos tripulantes en el Pacífico en su octavo ataque desde setiembre.

EscucharEscuchar
Por Carlota Zamora González y AFP
El despliegue de buques y aviones de guerra de EE. UU. en el Caribe ha dejado 27 muertos.
El despliegue militar en el Caribe ha dejado 34 muertos. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosPacíficoNarcolancha
Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.