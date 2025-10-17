Trump afirma que EE. UU. atacó un ‘submarino que transportaba drogas’ en el Caribe

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este viernes un nuevo ataque del ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en el Caribe, afirmando que esta vez el objetivo fue un submarino.

“Atacamos un submarino, un submarino narcotraficante construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de droga”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca, al ser consultado sobre los informes de un ataque que dejó varios sobrevivientes.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sentado junto a Trump, no confirmó si hubo sobrevivientes, afirmando que probablemente se publicaría más información más tarde ese mismo día.

Sin embargo, según reportó The New York Times, la Armada de Estados Unidos rescató a dos sobrevivientes del ataque militar estadounidense y los mantiene retenidos a bordo de un buque de la Armada en aguas internacionales.

Desde principios de setiembre, el ejército estadounidense ha atacado al menos seis embarcaciones que, según la administración Trump, transportaban drogas. Las primeras cinco eran lanchas rápidas y el ataque más reciente tuvo como objetivo un submarino, según informaron las autoridades estadounidenses a NYT.

Los cinco ataques que Trump ha reconocido mataron a 27 personas. Las nacionalidades de los dos últimos sobrevivientes no han trascendido.

