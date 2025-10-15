Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anuncia elevada multa por ingreso ilegal a su país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una nueva multa por ingreso ilegal a ese país.

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció que el presidente de ese país, Donald Trump, promulgó una costosa multa por ingresar ilegalmente al país norteamericano.

“Toda persona de 14 años o más que cruce ilegalmente a partir de ahora deberá pagar una nueva multa definitiva de $5.000 por ingreso inadmisible", dice el comunicado de la Embajada.

La delegación agregó que el monto no es negociable y no puede ser apelado; además, el impago “generar sanciones adicionales”. Según las autoridades estadounidenses, la persona puede ser deportada o encarcelada.

“Cualquier rumor de que un cierre del gobierno de EEUU permitirá la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos es falso”, también indicó la sede diplomática en otra publicación en su Facebook.

El gobierno de ese país permanece “cerrado” debido a que el Congreso de Estados Unidos no ha logrado aprobar la ley que financia sus gastos. Demócratas y republicanos mantienen un pulso político por la inclusión de fondos para un programa de salud que los republicanos buscan recortar.