El País

Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anuncia millonarias recompensas por pistas sobre esta actividad

Difunde información del programa de Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de EE. UU.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Hay 18 fechas previstas este 2025, cuando la Embajada de Estados Unidos estará cerrada, sea por feriados de ese país o en Costa Rica. Fotografía:
La Embajada de Estados Unidos brindó información sobre una millonarias recompensas por información de grupos criminales. (Tomada de Internet)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EEUUCosta RicacriminalescartelesTren de AraguaCártel del GolfoCártel de JaliscoCártel del NoresteCártel de SinaloaCárteles UnidosNueva Familia MichoacanaMara Salvatruchaactividades ilícitasrecompensa
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Graduado como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la misma institución. Trabajó en el medio Interferencia de Radios UCR

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.