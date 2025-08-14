Estados Unidos cambia reglas sobre entrevista para solicitud de visa: sepa si debe cumplir ese requisito

La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica anunció este miércoles un cambio en las reglas para la solicitud de la visa para viajar a ese país, de acuerdo con una actualización ordenada por el Departamento de Estado.

La decisión tomada por el gobierno de Donald Trump es eliminar la exención de la entrevista para las personas menores de 14 años y las mayores de 79, quienes hasta la fecha están libres de ese requisito dentro del trámite de solicitud de la visa estadounidense.

La modificación se empezará a aplicar a partir del 2 de setiembre, por orden del Departamento de Estado, por lo que la gran mayoría de solicitantes deberá presentarse en persona ante un oficial consular, para la entrevista.

Así lo informó la misión norteamericana en sus redes sociales, donde también señaló que siguen exentas de realizar la entrevista todas aquellas personas que realicen los trámites de renovación de sus visas tipo B-1, B-2 o B1/B2, dentro del periodo de 12 meses después de su vencimiento, cuando la persona tenga más de 18 años.

Tampoco están obligadas a asistir a una entrevista las personas que estén en trámite de solicitud de una visa diplomática u oficial (A, G y OTAN), así como viajeros oficiales de los gobiernos.