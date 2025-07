Visa a Estados Unidos tendría fuerte aumento tras aprobación de megaproyecto de Trump. Este sería el valor final

La visa a Estados Unidos tendrían un fuerte aumento tras la aprobación del megaproyecto de ley presupuestaria del presidente Donald Trump, denominado "One Big Beautiful Bill“.

El plan establece un costo adicional para las visas de no inmigrantes, las cuales avalan viajar a Estados Unidos por turismo y negocios. Aún se desconoce cuándo entrará en vigor esta medida ni cómo se aplicará.

La nueva legislación, aprobada por el Congreso estadounidense el pasado 3 de julio, incluye un apartado llamado “Tasa de integridad de visados”, que establece un recargo adicional de $250 para el año fiscal 2025 o “la cantidad que el Secretario de Seguridad Nacional pueda establecer, mediante norma” sobre la tarifa ya existente.

Este monto adicional, dice la legislación, podrá ser ajustado en los años siguientes.

En el caso de Costa Rica, la cifra se sumaría a los $185 que actualmente se cobran por el trámite de solicitud, por lo que el costo final ascendería a $435.

El texto establece que, a partir del año fiscal 2026 y en los años posteriores, la tasa se ajustará conforme a la inflación. Aunque el pago no puede ser reducido ni eximido, el Secretario de Seguridad Nacional podrá otorgar un reembolso a un extranjero que cumpla con los siguientes requisitos, relacionados con los alcances de su visado: no haber trabajado, no haber excedido el tiempo autorizado y haber salido de los Estados Unidos a más tardar cinco días después del vencimiento del documento.