Trump vuelve a presentar una demanda millonaria por difamación contra ‘The New York Times’

Trump intensificó su hostilidad hacia los medios de comunicación desde que volvió a la Casa Blanca, a través de demandas millonarias y restringiendo el acceso a sus ruedas de prensa

Por AFP
Fachada del diario The New York Times en Nueva York, señalado por Trump de “décadas de difamación intencionada”.
La nueva querella de Trump es contra The New York Times, tres de sus periodistas y la editorial Penguin Random House, que publicó un libro del diario sobre la fortuna de Trump. (ANGELA WEISS/AFP)







