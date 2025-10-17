Trump vuelve a presentar una demanda millonaria por difamación contra ‘The New York Times’

La nueva querella de Trump es contra The New York Times, tres de sus periodistas y la editorial Penguin Random House, que publicó un libro del diario sobre la fortuna de Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a presentar una demanda por difamación contra el diario The New York Times por $15.000 millones, un mes después de que una acción similar fuera desestimada por un juez.

Trump intensificó su hostilidad hacia los medios de comunicación desde que volvió a la Casa Blanca, a través de demandas millonarias y restringiendo el acceso a sus ruedas de prensa.

“Esta acción legal se refiere a numerosas declaraciones difamatorias, falsas y malintencionadas sobre el presidente Trump realizadas por las personas demandadas por dos artículos y un libro”, indica la demanda presentada el jueves, a la que tuvo acceso la AFP.

En setiembre, el juez federal de Florida, Steven Merryday, desestimó una primera demanda contra el New York Times por su estilo inapropiado, los elogios a Trump y su excesiva extensión de 85 páginas. El magistrado dio 28 días de plazo para presentarla de nuevo.

La nueva querella es contra The New York Times, tres de sus periodistas y la editorial Penguin Random House, que publicó un libro del diario sobre la fortuna de Trump.

“Las declaraciones en cuestión difaman y menosprecian erróneamente la reputación profesional arduamente ganada del presidente Trump, que él construyó meticulosamente durante décadas antes de entrar a la Casa Blanca”, afirma la demanda.

En julio, Trump demandó al magnate Rupert Murdoch y al diario The Wall Street Journal por unos $10.000 millones después de que el medio revelara la existencia de un libro y de una supuesta carta que el mandatario envió al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Ese mismo mes, el grupo Paramount acordó pagar $16 millones al presidente por una cobertura que hizo el programa “60 Minutos” del canal CBS News.

Trump acusó al programa de manipular una entrevista a la candidata republicana Kamala Harris, entonces su rival en las elecciones, para favorecerla.