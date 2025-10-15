El Mundo

Trump confirma autorización a la CIA para operar ocultamente en Venezuela

La CIA recibió autorización de Trump para ejecutar acciones encubiertas y letales en Venezuela, intensificando la presión contra Maduro. ¿Cómo está la situación?

EscucharEscuchar
Por Carlota Zamora
Trump (der) celebró la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela, tras una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y su enviado especial, Richard Grenell.
La nueva autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe. (Afp/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpVenezuelaNicolás MaduroCIAEstados UnidosCaribe

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.