Trump anuncia seis muertos más en nuevo ataque contra supuesta lancha narco frente a Venezuela

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco ante las costas de Venezuela, con un balance de “seis narcoterroristas muertos”, según el mensaje en su red Truth Social.

El ataque se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.

El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.