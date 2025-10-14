El Mundo

Trump anuncia seis muertos más en nuevo ataque contra supuesta lancha narco frente a Venezuela

Presidente de Estados Unidos informa de seis muertos en el Caribe tras nuevo ataque contra supuesta lancha narco venezolana.

Por AFP

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco ante las costas de Venezuela, con un balance de “seis narcoterroristas muertos”, según el mensaje en su red Truth Social.








