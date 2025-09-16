Estados Unidos bombardea una tercera lancha frente a Venezuela

Imagen previa al segundo ataque a una lancha frente a Venezuela.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país “eliminó” tres embarcaciones en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra lanchas que presuntamente traficaban drogas en el Caribe.

“De hecho eliminamos tres embarcaciones, no dos, pero [ustedes] vieron dos”, señaló Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

“Dejen de enviar drogas a Estados Unidos”, declaró en respuesta a un periodista que le preguntó qué mensaje quería enviar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El gobierno estadounidense no proporcionó de inmediato más detalles sobre el lugar o la fecha exacta de este tercer ataque.

Un primer ataque estadounidense contra una lancha presuntamente de narcotraficantes había causado, según Donald Trump, once muertos el 2 de septiembre en el Caribe, donde Estados Unidos ha desplegado fuerzas militares.

Donald Trump mencionó luego el lunes en su plataforma Truth Social otro ataque “en la zona de responsabilidad del Southcom”, el comando militar de Estados Unidos para América del Sur y el Caribe.

Este ataque mató a tres “narcoterroristas” venezolanos, afirmó en un mensaje acompañado de un video que muestra una lancha inmóvil, con gente a bordo, que explota en alta mar.

Estados Unidos acusa a Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cartel de los Soles, cuya existencia está sujeta a debate.

“Hay una agresión en curso de carácter militar y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacer(le)frente”, declaró Maduro durante una conferencia de prensa el lunes.

El país ejercerá su “derecho legítimo a defenderse”, advirtió Maduro, que calificó las acusaciones estadounidenses de “mentiras”, afirmando que la cocaína exportada a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial, transita principalmente por el Pacífico y los puertos de Ecuador.