‘Tenemos un acuerdo’ sobre TikTok, dice Trump

Con casi 2.000 millones de usuarios en el mundo, TikTok es propiedad de la empresa de Internet china ByteDance

Por AFP
“Tenemos un grupo de compañías muy grandes que quieren comprarla”, dijo Trump a periodistas. (MARTIN BUREAU/AFP)







