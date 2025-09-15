El Mundo

Trump confirma nuevo ataque a lancha con presuntos ‘narcoterroristas’ venezolanos

Donald Trump confirma un segundo ataque militar contra narcotraficantes en el Caribe, donde fallecieron tres personas

EscucharEscuchar
Por AFP
Nicolás Maduro, de Venezuela, y Donald Trump, de Estados Unidos
Las fuerzas navales y aéreas estadounidenses desplegadas en el Caribe ya abatieron una lancha, esta en movimiento, hace casi dos semanas, con un balance de 11 muertos, “narcoterroristas” según el mandatario republicano. (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEstados UnidosLanchaDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.