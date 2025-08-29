El Mundo

¿Invasión a Venezuela? Lo que revela el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe según expertos

Estados Unidos comenzó a desplegar tropas y buques de guerra cerca de Venezuela desde el 8 de agosto

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís

En las últimas semanas, el Caribe ha seguido de cerca el despliegue de fuerzas navales y terrestres de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Aunque Washington asegura que la operación busca combatir el narcotráfico, la escala del despliegue genera dudas sobre un posible conflicto mayor o incluso una invasión.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEstados UnidosInvasiónNicolás MaduroDonald Trump
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.