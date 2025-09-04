El Mundo

Revelan nuevos detalles del ataque de Estados Unidos en el Caribe contra lancha venezolana con drogas

El ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, aseguró que el audiovisual fue hecho con inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas.
El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas. (AFP/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AtaqueEstados UnidosCaribeVenezuela
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.