El Mundo

¿Qué es un ataque cinético? Trump lo usó para describir operativo contra lancha en el Caribe

Donald Trump llamó ‘ataque cinético’ la destrucción de una presunta narcolancha del Tren de Aragua en el Caribe. ¿Qué significa este término militar?

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
11 muertos en el ataque de Estados Unidos contra un barco de Venezuela







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ataque cinéticoDonald TrumpLancha narcos CaribeTren de AraguaQué es un ataque cinético
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.