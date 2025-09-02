Trump difunde video de ataque militar de Estados Unidos a lancha con presunta droga procedente de Venezuela; hubo 11 muertos

El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump difundió este martes el video de un ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra una lancha con presunta droga procedente de Venezuela, con un saldo de 11 muertos, en el mar Caribe.

11 muertos en el ataque de Estados Unidos contra un barco de Venezuela

Trump dijo que 11 “narcoterroristas” murieron en el hecho, cuando iban con el cargamento rumbo a EE. UU. Anotó, además, que ningún militar norteamericano resultó herido.

El “ataque cinético” ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, escribió el republicano en su red social Truth Social.

“Temprano en la mañana, bajo mis órdenes, los militares condujeron disparos contra narcoterroristas del Tren de Aragua", dijo Trump.

Trump afirma que atacó un navío narcotraficante proveniente de Venezuela

El estadounidense sostuvo que el grupo -presuntamente- opera bajo el liderazgo de Nicolás Maduro, “responsable del asesinato, narcotráfico y actos de violencia en Estados Unidos”.

Trump agregó que han detectado grandes cargamentos de narcóticos que, afirmó, “provienen de Venezuela”.

“Tenemos una gran cantidad de drogas que llegan a nuestro país desde hace mucho tiempo, y estas provienen de Venezuela. Salen en grandes cantidades de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo eliminamos (el barco)", agregó Trump.

Tensiones entre Washington y Caracas

El anuncio del ataque se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones desde el 2019.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

Trump no ha amenazado con invadir Venezuela.

“Esto es una operación antidrogas”, respondió el secretario de Estado, Marco Rubio, a preguntas de periodistas en Miami sobre una posible intervención en Venezuela.

Colombia califica de desproporcionada la operación

Por su parte, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, calificó de “desproporcionada” la presencia de 4.000 militares de Estados Unidos en aguas del Caribe.

“No hay duda de que los países de la región estamos comprometidos en esa lucha contra el narcotráfico, pero esa presencia desproporcionada, frente a las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos, nos llevan a advertir que una injerencia no es posible porque Colombia, América Latina, es tierra de paz", dijo la canciller en rueda de prensa.

Sin mencionar directamente a Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro ha insistido en que no apoyará ninguna “invasión” en Latinoamérica.

El lunes, Maduro denunció que ocho barcos de Estados Unidos con 1.200 misiles “apuntan” hacia Venezuela.

$50 millones por Maduro

Las acusaciones de narcotráfico contra el régimen venezolano remontan a años atrás, antes de la llegada de Trump al poder.

Aunque los informes anuales de la ONU no califican a Venezuela de país productor, su condición de plataforma de distribución del narcotráfico es resaltada por especialistas.

Las relaciones entre ambos países empeoraron drásticamente tras las elecciones presidenciales en Venezuela del año pasado, que llevaron a Maduro nuevamente al poder en medio de denuncias de fraude de la oposición y fuertes críticas, tanto en América Latina como en Washington y capitales europeas.

Venezuela expulsó a la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en 2005 por considerar que se inmiscuía en sus asuntos internos.

En 2020 Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” y ofreció $15 millones por información que permitiera su captura, un monto que el gobierno de Joe Biden aumentó luego a $25 millones.

El gobierno Trump lo aumentó a $50 millones el mes pasado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró tras esa medida de presión que su gobierno “no tenía pruebas” de que Maduro estuviera vinculado al cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país.

Pero las acciones judiciales en Estados Unidos se han ido acumulando contra el régimen de Maduro y el propio presidente.

En diciembre de 2023 el gobierno de Biden liberó al empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del mandatario venezolano, a cambio de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

Saab estaba acusado por la fiscalía estadounidense de estar directamente implicado en el blanqueo de dinero.

En 2015 dos sobrinos de la primera dama venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron arrestados por la DEA en Haití, acusados de haber intentado transportar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.