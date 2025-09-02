Trump promete ‘acabar con el crimen’ en Chicago mientras demócratas denuncian invasión militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al salir del Trump National Golf Club este lunes en Washington, D. C., de regreso a la Casa Blanca. Fotografía:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este martes sus críticas contra Chicago al calificarla como “la ciudad más peligrosa del mundo, de lejos”, y prometió resolver rápidamente lo que llamó “el problema de la criminalidad”.

“Voy a resolver el problema de la criminalidad rápido, como lo hice en DC. Chicago será segura de nuevo, y pronto”, declaró el mandatario, en referencia al despliegue de reservistas de la Guardia Nacional en las calles de la capital.

La administración Trump ya había enviado tropas federales a Los Ángeles en junio y a Washington en agosto, bajo el argumento de combatir la delincuencia y las protestas contra sus políticas migratorias. Ahora, el presidente amenaza con extender esa medida a ciudades de mayoría demócrata como Chicago, Nueva York, Baltimore y Boston.

Fuerte oposición demócrata

El plan ha encendido una fuerte confrontación política. El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, advirtió el domingo que cualquier despliegue de tropas federales en contra de la voluntad del estado sería “una invasión” y que incluso podría recurrir a acciones judiciales.

“Le gustaría detener las elecciones de 2026 (...) alegará que hay algún problema con la votación, y entonces tendrá tropas en el terreno que pueden tomar el control”, dijo Pritzker en el programa Face the Nation de CBS.

Por su parte, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, emitió un decreto para limitar la autoridad de eventuales fuerzas federales, alegando que está obligado a “proteger a la población contra la expansión del poder federal”.

Miles de personas se manifestaron en decenas de ciudades estadounidenses en junio para protestar contra la política de Donald Trump y lo que consideran acciones autoritarias por parte del gobernante.(Foto de Etienne LAURENT / AFP) (ETIENNE LAURENT/AFP)

Debate sobre seguridad y control político

Trump ha insistido en que Chicago atraviesa una crisis de violencia, al señalar que el último fin de semana largo dejó 54 personas baleadas, ocho de ellas fallecidas. Sin embargo, críticos del mandatario sostienen que los despliegues militares buscan más un efecto político de cara a las elecciones legislativas de 2026 que una solución de seguridad.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, también acusó a Trump de “inventar crisis” para justificar la presencia de tropas en territorios controlados por la oposición.

Mientras tanto, en Washington, los homicidios y robos han mostrado una reducción desde que inició el despliegue militar, según cifras citadas por CBS, aunque organizaciones civiles y opositores cuestionan que las tropas estén entrenadas para vigilar ciudades.

El debate sobre la seguridad en Chicago y el alcance del poder federal en las urbes demócratas se perfila como uno de los temas más candentes en el inicio de la carrera hacia las legislativas de 2026.