El Mundo

Trump contempla la declaración de una orden ejecutiva para endurecer los requisitos de voto presencial en Estados Unidos

Trump anunció que está preparando una orden ejecutiva para que “la identificación de votante acompañe a cada voto, sin excepciones”

Por Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este domingo 31 de agosto que tiene intención de declarar una orden ejecutiva para endurecer los requisitos del voto presencial en el país al exigir identificación obligatoria a los votantes registrados y anular algunas de las condiciones para ejercer el voto por correo.








Donald TrumpTrumpVoto presencialEstados Unidos
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

