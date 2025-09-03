El Mundo

Daniel Ortega acusa a Estados Unidos de intentar ‘derrocar gobiernos’ con militares en el Caribe

Donald Trump ordenó despliegue militar cerca del territorio marítimo de Venezuela para luchar contra el narcotráfico

Por AFP

El despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe es un intento para “derrocar gobiernos” latinoamericanos, afirmó este martes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien tildó de “payasada” el operativo antidrogas.








Daniel OrtegaDonald TrumpDespliegue militar en el Caribe
