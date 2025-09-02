Estados Unidos revela primeras imágenes del buque USS Iwo Jima en el Caribe

La Armada de Estados Unidos difundió este martes las primeras imágenes del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD 7) navegando en formación con su grupo de ataque en aguas del mar Caribe, como parte de un despliegue para bloquear barcos narcotraficantes procedentes de Venezuela.
Este martes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, difundió el video de un ataque militar contra una lancha con droga, presuntamente procedente de Venezuela.
La operación fue ordenada por Trump para combatir a grupos narcoterroristas en la región.
Las fotografías, tomadas el 28 de agosto, muestran al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima (IWO ARG) junto con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), especializada en operaciones especiales.
El USS Iwo Jima, considerado uno de los buques insignia de la Marina estadounidense, está diseñado para transportar helicópteros, aviones de despegue vertical y cientos de marines. Su versatilidad le permite participar en misiones de asalto, ayuda humanitaria y proyección de fuerza.
El despliegue naval ocurre en medio de una creciente tensión geopolítica, especialmente con Venezuela, luego de que Washington elevó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y lo acusó, junto a con su allegados, de liderar el Cartel de los Soles.
Frente a esas acciones, el gobierno venezolano calificó la movilización como una “amenaza militar sin precedentes”.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció operativos con drones, infantería de marina y buques de mayor porte en el Lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela y otras zonas estratégicas. También, informó sobre el alistamiento de más de 8,2 millones de venezolanos en la Milicia Bolivariana.
