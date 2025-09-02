Estados Unidos revela primeras imágenes del buque USS Iwo Jima en el Caribe

(Armada de Estados Unidos/Armada de Estados Unidos)

El IWO ARG y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) embarcada se encuentran en el Océano Atlántico durante un despliegue programado. (Foto de la Armada de EE UU por el marinero especialista en comunicación de masas Logan Goins)

La Armada de Estados Unidos difundió este martes las primeras imágenes del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD 7) navegando en formación con su grupo de ataque en aguas del mar Caribe, como parte de un despliegue para bloquear barcos narcotraficantes procedentes de Venezuela.

Este martes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, difundió el video de un ataque militar contra una lancha con droga, presuntamente procedente de Venezuela.

La operación fue ordenada por Trump para combatir a grupos narcoterroristas en la región.

Las fotografías, tomadas el 28 de agosto, muestran al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima (IWO ARG) junto con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), especializada en operaciones especiales.

El USS Iwo Jima, considerado uno de los buques insignia de la Marina estadounidense, está diseñado para transportar helicópteros, aviones de despegue vertical y cientos de marines. Su versatilidad le permite participar en misiones de asalto, ayuda humanitaria y proyección de fuerza.

El buque de asalto anfibio clase Wasp USS Iwo Jima (LHD 7) navega en formación con el Grupo de Preparación Anfibia Iwo Jima (IWO ARG) durante su despliegue en el área de responsabilidad de la Cuarta Flota. (Foto de la Armada de los EE UU por el marinero especialista en comunicación de masas Logan Goins) (Armada de Estados Unidos/Armada de Estados Unidos)

El despliegue naval ocurre en medio de una creciente tensión geopolítica, especialmente con Venezuela, luego de que Washington elevó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro y lo acusó, junto a con su allegados, de liderar el Cartel de los Soles.

Frente a esas acciones, el gobierno venezolano calificó la movilización como una “amenaza militar sin precedentes”.

El despliegue responde a una operación estratégica ordenada por Trump para combatir a grupos narcoterroristas. (Armada de Estados Unidos /Armada Estados Unidos)

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció operativos con drones, infantería de marina y buques de mayor porte en el Lago de Maracaibo, el Golfo de Venezuela y otras zonas estratégicas. También, informó sobre el alistamiento de más de 8,2 millones de venezolanos en la Milicia Bolivariana.

