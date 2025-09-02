El Mundo

Estados Unidos revela primeras imágenes del buque USS Iwo Jima en el Caribe

Las fotos, tomadas el 28 de agosto, muestran al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima junto con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, experta en operaciones especiales

Por El Nacional
El IWO ARG y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) embarcada se encuentran en el Océano Atlántico durante un despliegue programado. (Foto de la Armada de EE UU por el marinero especialista en comunicación de masas Logan Goins)
