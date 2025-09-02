El Mundo

Colombia considera ‘desproporcionada’ la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

El gobierno de Donald Trump desplegó fuerzas navales y terrestres cerca del territorio marítimo de Venezuela

Por AFP

Bogotá, Colombia. La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, consideró este martes como “desproporcionada” la presencia militar de Estados Unidos en aguas del Caribe para luchar contra el narcotráfico, un despliegue que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una “amenaza” a su país.








VenezuelaDonald TrumpNicolás MaduroDespliegue militar en el Caribe
