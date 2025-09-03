El Mundo

Estados Unidos usará ‘todo su poder’ para ‘erradicar’ cárteles narco, advierte Marco Rubio tras ataque a embarcación procedente de Venezuela

El secretario de Estado se pronunció antes de viajar a México, donde la presidenta desestimó una propuesta de Trump para desplegar tropas que enfrenten a cárteles de la droga

Por AFP

Miami, Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió este martes que Estados Unidos seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga, después de que fuerzas de ese país destruyeran en el Caribe una embarcación proveniente de Venezuela.








