Petro condena ataque de Estados Unidos a embarcación cerca de Venezuela: ‘Es un asesinato en cualquier parte del mundo’

El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas.

Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la muerte de once personas en una embarcación que supuestamente transportaba droga frente a las costas de Venezuela representa un “asesinato”.

Además, indicó a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que se equivoca en el foco, ya que en estos barcos no van “los grandes narcos” sino “jóvenes muy pobres”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, condenó el ataque estadounidense y afirmó que Colombia lleva “décadas” efectuando operaciones contra civiles sin necesidad de quitarles la vida. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)

“Los que transportan drogas no son los grandes narcos, sino los jóvenes muy pobres del Caribe y el Pacífico”, afirmó Petro, en un mensaje en redes sociales en el que subrayó que Colombia lleva “décadas” efectuando operaciones contra civiles “sin matarlos”.

“Si esto es verdad, es un asesinato en cualquier parte del mundo”, indicó el mandatario colombiano al compartir las imágenes difundidas por las autoridades estadounidenses y cuya veracidad llegó a poner en duda el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

11 muertos en el ataque de Estados Unidos contra un barco de Venezuela

¿Qué fue lo que pasó?

Trump difundió este martes 2 de setiembre un video de un operativo militar en el mar Caribe, en el que una lancha con presunta droga procedente de Venezuela fue destruida por un ataque cinético.

El mandatario calificó la acción como un “ataque cinético” que dejó 11 supuestos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua muertos.

El ataque ocurrió en aguas internacionales del Caribe, cuando la lancha se dirigía, según el mandatario, rumbo a Estados Unidos con un cargamento de droga.

Trump describió el objetivo del ataque como parte de la red de tráfico de drogas del Tren de Aragua, una organización catalogada por Washington como terrorista.

El IWO ARG y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU) con Capacidad de Operaciones Especiales (SOC) embarcada se encuentran en el Océano Atlántico durante un despliegue programado. (Foto de la Armada de EE UU por el marinero especialista en comunicación de masas Logan Goins) (Armada de Estados Unidos/Armada de Estados Unidos)

“Espero que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos”, advirtió.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que Estados Unidos seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga.

“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de los Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.