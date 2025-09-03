El Mundo

Petro condena ataque de Estados Unidos a embarcación cerca de Venezuela: ‘Es un asesinato en cualquier parte del mundo’

El mandatario colombiano advirtió que en estos casos no están los grandes narcotraficantes, sino jóvenes muy pobres

EscucharEscuchar
Por Europa Press y AFP
El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas.
El hecho ocurrió en el Caribe mientras las fuerzas estadounidenses vigilaban una embarcación con drogas. (AFP/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PetroEstados UnidosVenezuelaColombia
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.