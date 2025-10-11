Maduro activa nuevos ejercicios militares tras Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado (centro) ondea una bandera nacional desde lo alto de un camión durante una protesta convocada por la oposición para que se reconozca la victoria electoral, en Caracas, el 17 de agosto de 2024. Fotografía:

Caracas, Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, organizó este sábado nuevos ejercicios militares en respuesta al despliegue de Estados Unidos en el Caribe, apenas un día después de que la líder opositora María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025.

Maduro, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre el Nobel, denunció un “asedio” de la administración de Donald Trump y reiteró que Venezuela tiene “derecho a la paz” en medio de lo que calificó como una “escalada militar” estadounidense.

“Estamos activados desde las 00:00 horas en las zonas de defensa integral Anzoátegui, Monagas y Bolívar, un corredor vital que va desde el mar Caribe hasta el Orinoco y la frontera con Brasil”, informó Maduro a través de Telegram.

Además, Caracas alertó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Washington podría ejecutar un ataque armado en el “muy corto plazo”.

Nobel de Paz para Machado y respaldo de Trump

María Corina Machado, reconocida por su “incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela” y por su lucha para lograr “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, recibió el Premio Nobel de la Paz, según anunció el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Horas después de conocer el premio, Machado habló con Donald Trump, quien afirmó que “ha estado ayudando a Machado en su camino” y que Venezuela “necesita mucha ayuda”.

Trump aseguró que él merecía el Nobel por su participación en la resolución de conflictos internacionales, incluida la guerra en Gaza, aunque expertos consideran esta afirmación exagerada.

Machado dedicó el premio “al pueblo sufriente de Venezuela” y al presidente Trump, quien celebró el reconocimiento y dijo que la opositora “le llamó para aceptarlo en su honor, porque realmente lo merecía”.

El gobierno venezolano acusa a Machado de promover presuntos planes violentos para deponer a Maduro. La opositora denunció fraude en las elecciones de 2024 y reivindicó el triunfo del exembajador Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio desde hace un año.

Mientras tanto, el despliegue militar estadounidense y la respuesta de Maduro añaden tensión a un país que enfrenta una crisis política y social prolongada, en medio de la presión internacional y la atención mediática por el Nobel de Paz otorgado a la principal figura opositora.